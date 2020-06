E Dënschdeg de Moien ass den Aarbechtsminister a Vizepremier eisen Invité vun der Redaktioun.

Regierung a Sozialpartner gesi sech e Méindeg um Schlass zu Senneng...do virdrun ass den Aarbechtsminister an LSAP-Vizepremier Dan Kersch en Dënschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Firwat gesäit een d’Sozialpartner getrennt a vertréischt d’Gewerkschaften ëmmer nees mat enger Tripartite? Wéi soll et mat der Kuerzaarbecht weider goen?

Dat alles froe mer de Minister Dan Kersch géint 10 op 8 live hei um Radio.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg