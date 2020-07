E Mëttwoch ass de Porte-Parole vun der Covid-19-Task-Force eisen Invité vun der Redaktioun.

Fir d'lescht gouf et Enn Abrëll sou vill aktiv Corona-Infektiounen zu Lëtzebuerg wéi den Ament. Vun e Méindeg op en Dënschdeg sinn offiziell 61 nei confirméiert Fäll derbäi komm. D'Zuel vun den Doudesaffer bleift onverännert zanter Enn Mee bei 110.

Wéi muss op déi neist Entwécklung reagéiert ginn? Wéi eng Previsioune sinn dorausser ze zéien? A vu wéini u kann een effektiv vun der ominéiser zweeter Well schwätzen?

Ënnert anerem déi Froen stelle mer eisem Invité vun der Redaktioun de Mëttwoch de Moien. De Porte-Parole vun der Covid-19-Task-Force, de Mikrobiolog Paul Wilmes, ass géint 10 op 8 live bei eis am Studio.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.