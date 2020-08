E Mëttwoch de Moien ass den CSV-President eisen Invité vun der Redaktioun.

Bei der CSV war en Dënschdeg den Owend den Nationalcomité beieneen. Dat nodeems de Parteipresident Frank Engel fir Onrou an den eegene Reie gesuergt hat mat senge Proposen fir d'grouss Verméigen méi staark ze besteieren. Aussoen, déi net mat de Parteigremien ofgeschwat waren. Onsen Informatiounen no huet d'Video-Reunioun bei der CSV gutt 3 Stonne gedauert a besonnesch CSV-Deputéiert, d'Fraktioun also, hätten hiren Desaccord mam Frank Engel senge Proposen ausgedréckt. De Frank Engel hätt, wéi et heescht, sech deels fir seng Sortie an de Medien entschëllegt, mä vun Demissioun wier net Rieds gaangen.

D'Reunioun vum CSV-Nationalcomité war geduecht, fir iwwert d'programmatesch Ausriichtung vun der Partei ze diskutéieren. Wéi et elo virugeet ass nach net gewosst, mä de Frank Engel ass de Moien eisen Invité vun der Redaktioun um 8.10 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg.

Hei froe mir den CSV Parteipresident wéi de Nationalcomité verlaf ass, wéi eng Konklusiounen hien aus de leschten Deeg zitt a wéi déi nächst Schrëtter ausgesinn.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.