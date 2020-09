De Gast Gibéryen ass den Dënschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

70 Joer al, 44 Joer an der Politik, 31 an der Chamber an elo geet en an d'Pensioun, de Gast Gibéryen ass den Dënschdeg de Moien den Invité vun der Redaktioun.

Ass ëm net baang ëm seng Partei, d'ADR? Wat seet en zu sengem Nofollger? Wat bereit en am meeschten? Ënnert anerem dat froe mer den ADR-Deputéierten den Dënschdeg de Moien, kuerz no 8 ass de Gast Gibéryen live bei eis am Interview.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

