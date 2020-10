En Donneschdeg de Moie ass de de Generaldirekter vun der CSSF eisen Invité vun der Redaktioun.

Lëtzebuerg feiert 75 Joer Iwwerwaachung vun der Finanzplaz. Haut mécht dat haaptsächlech d’Commission de surveillance du secteur financier, d’CSSF. Fir den Ulass huet d’CSSF dës Woch e Buch erausbruecht an e Film verëffentlecht, déi déi grouss Evenementer oplëschten, déi d’Finanziwwerwaachung markéiert hunn.

Fir een Aperçu doriwwer ze ginn, ass de Generaldirekter vun der CSSF, de Claude Marx, den Invité vun der Redaktioun. Mir froen hien och iwwert d’Bank Edmond de Rothschield, déi op en neits fir schlecht Schlagzeile suergt. Den Invité vun der Redaktioun Claude Marx ass um 10 op 8 hei op RTL.

