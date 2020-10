E Mëttwoch de Moien ass de Generaldirekter vun den Hôpitaux Robert Schuman eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi ass déi aktuell Situatioun an de Spideeler?

Wat muss alles verréckelt ginn? Wéi vill Intensivbetter sinn nach fräi a wéi ass et mam Personal? Den Dr. Claude Schummer, Generaldirekter vun den Hôpitaux Robert Schuman, ass géint 8.10 Auer live bei eis am Interview.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.