En Donneschdeg de Moien ass d'Generaldirektesch vun ZithaSenior eis Invitée vun der Redaktioun.

Zanter 2 Wochen ginn déi éischt Awunner an den Alters- a Fleegeheemer uechtert d'Land géint de Covid-19 geimpft. Anengems sinn d'Infektiounszuelen och an den Haiser amgaangen zeréckzegoen. Ma déi lescht Woche waren kritesch. Et si vergläichsweis vill Awunner an den Heemer un der Longekrankheet gestuerwen.

Mir maachen en Donneschdeg de Moien de Point mat der Vizepresidentin vun der Copas, dem Daachverband vun de Prestatairen am Fleegesecteur.

D'Carine Federspiel ass géint 10 op 8 eis Invitée vun der Redaktioun. Mat der Doktesch a Generaldirektesch vun ZithaSenior geet et och ëm de Schutz vun de vulnerabele Leit, Schnelltester a Perspektive fir déi nächst Méint.

