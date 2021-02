E Mëttwoch ass de Policeminister eisen Invité vun der Redaktioun.

Ass d’Gewaltbereetschaft an d’Luucht gaangen? Hätte méi Polizisten esou eng Dot wéi zu Bouneweg kënne verhënneren? A muss elo méi streng duerch gegraff ginn?

Den Henri Kox ass live am Interview géint 10 op 8.

