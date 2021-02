En Dënschdeg de Moien ass de Chef vum parlamentaresche Grupp vun der ADR eisen Invité vun der Redaktioun.

D'ADR hat rezent déi sougenannt „Pappen-Diskussioun“ op de sozialen Netzwierker lassgetrëppelt.

Politesch Géigner reprochéieren der ADR bëlleg Polemik.

Wéi kommentéiert de Chef vum parlamentaresche Grupp dat Ganzt. Mir froe beim Fernand Kartheiser no. Hien ass herno géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.

En anere Sujet an deem Gespréich ass d'Corona-Politik vun der Regierung.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu, op der App an am RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.