En Dënschdeg de Moie war d'Presidentin vun der nationaler Ethikkommissioun eis Invitée vun der Redaktioun.

Enn 2020 war réischt ganz wéineg Vaccin versprach ginn. Dowéinst d'Decisioun, de vulnerabelste Grupp, also eeler Leit, fir d'éischt ze impfen. Dat sot d'Julie-Suzanne Bausch am RTL-Interview um Dënschdeg de Mueren. Si ass d'Presidentin vun der nationaler Ethikkommissioun, déi d'Regierung am Kontext Impfcampagne beroden huet.

Elo géife sech awer ëmmer méi Jonker ustiechen. Dowéinst misst een och an deem Grupp ufänken ze impfen. Vläicht net limitéiert op den Alters-Grupp, mä zum Beispill och der Aarbecht, de sozialer Kontakter no. Natierlech géif dat och nees vun der Disponibilitéit vum Vaccin ofhänken.

Déi national Ethik-Kommissioun mengt och, et wier nach ze fréi, fir iwwer méi Rechter fir Geimpfter ze schwätzen. Dat wier extrem ongerecht, esou d'Presidentin, well jo nach net all Mënsch d'Méiglechkeet hat sech impfen ze loossen.



Allgemeng kéim all Ouverture proportionell zur Disponibilitéit vum Impfstoff. Leider wier een a ganz Europa nach an enger Pinurie wat de Vaccin ugeet.

Wat eng Impf-Flicht ugeet, notamment beim Gesondheetspersonal: Do wier et wichteg, dat demokratesch mat de Concernéierten ze diskutéieren. Dat misst och genee am Aarbechtsrecht festgehale ginn, well eng Impf-Flicht wier e fermen Agrëff op den Individuum.

