En Dënschdeg de Moien ass de President vun der Associatioun "Finance and Human Rights" eisen Invité vun der Redaktioun.

Entreprisen – och am Finanzsecteur - déi hire Sëtz zu Lëtzebuerg hunn, solle Responsabilitéit iwwerhuelen, wann hir Aktivitéiten am Ausland Mënscherechter oder d’Ëmwelt menacéieren.

Dofir brauch et zum Beispill e Liwwerkettegesetz, wéi et virun 2 Wochen an Däitschland oder an Norwegen ugeholl gouf. Firwat huet de Grand-Duché nach keen esou ee Gesetz ? Wéi kéint eng entspriechend Legislatioun ausgesinn an wat ass den Defi mam Liwwerkettegesetz fir d’Lëtzebuerger Finanzwelt an d’Entreprisen?

Dat froe mer de Charles Muller. Hien huet 30 Joer laang an der Lëtzebuerger Finanzindustrie geschafft an ass Fondateur a President vu "Finance and Human Rights". De Charles Muller ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.