En Dënschdeg de Moie war de Meteorolog aus dem Landwirtschaftsministère eisen Invité vun der Redaktioun.

Eise Planéit wäert sech bei der aktueller Entwécklung schonn am Joer 2030 ëm 1,5 Grad Celsius am Verglach zum virindustriellen Zäitalter erwiermen - an domadder 10 Joer éischter wéi dat 2018 nach prognostizéiert gi war. Dat beseet den neiste Weltklimarapport vum IPCC.

D'Entwécklung aus de leschte Jore wier dramatesch, schreiwen d'Klima-Experten. Wann näischt geschitt, ass et an der Moyenne op eiser Äerd a 50 Joer iwwer 3 Grad méi waarm wéi haut.

Dat Ganzt ass indiskutabel op de Mënsch zeréckzeféieren an et wäert, egal wat elo gemaach gëtt, och nach 20 Joer op d’mannst esou weidergoe mat der Hausse vun der Temperatur, dat sot en Dënschdeg de Moien den Andrew Ferrone als eisen Invité vun der Redaktioun.

Hien ass Meteorolog beim Landwirtschaftsministère a vertrëtt Lëtzebuerg am Weltklimarot.

Reduktioune vun den Emissioune musse carrement an alle Secteure kommen. Am nächsten Deel vum Klimarapport, deen d‘nächst Joer kënnt, wéilt ee kucken a wéi enge Beräicher am meeschten ausgestouss gëtt. Et wier awer elo scho kloer, dass vill manner muss ausgestouss gi wéi haut.

Pro Grad, deen d’Welttemperatur eropgeet, klëmmt iwwregens och den Undeel vun der Loftfiichtegkeet ëm 7%. Dat féiert dann derzou, dass et och méi reent an et dofir och zu méi Iwwerschwemmunge ka kommen, sot den Andrew Ferrone. Hei zu Lëtzebuerg géif ee mierken, dass d’Staarkreen-Néierschléi zouhuelen an dat géif wuel och esou weider goen.

Well den IPCC reng op wëssenschaftlecher Basis schafft, kéint een och garantéieren, dass am Weltklima-Rapport keng politesch Tendenze mat agefloss sinn, mä eben reng neutral Natur-Tatsaachen.

Invité vun der Redaktioun: Andrew Ferrone

