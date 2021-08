Den Direkter vun der AIS war e Mëttwoch de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Waardelëscht um soziale Wunnengsmaart läit bei engen 1.100 Stéit, also ronn 3.000 Leit a mer hu just eng 590 Wunnengen zur Verfügung, déi och gréisstendeels besat sinn. Dat sot de Gilles Hempel, den Direkter vun der AIS, der „Agence Immobilière Sociale“, e Mëttwoch de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun.

D'AIS geréiert Locatiounswunnenge fir Sozial-Schwaacher a baut och als Promoteur mat hirer Agence Abitatio Wunnengen. An dem Kontext géing ee vill mat de Gemengen zesummeschaffen, virun allem och fir kleng Gemenge wiere si eng grouss Hëllef, well se hinnen a punkto Moyene kéinte virunhëllefen. An der Gemeng Bech, op der Schanz, wier een elo op Widderstand vun de Bierger gestouss, déi een Recours en annulatioun géint de Bau vun Sozialwunnengen am Duerfkär ageluecht haten, mä et géing ee weiderhin de Projet duerchzéien a sozial Wunnenge bauen, déi och dréngend néideg wieren, sou de Gilles Hempel.

Den Direkter vun der AIS fuerdert dann och, dass méi radikal politesch Mesuren ëmgesat ginn. All déi rezent Etüden hätte gewisen, wou de Schong dréckt, nämlech dass eng Minoritéit vu Leit hiert Bauland ganz strategesch zeréckhale géif, fir d'Präisser héich ze halen. Lëtzebuerg bräicht dofir een änlecht Prinzip wéi an Däitschland, wou et gëllt „Eigentum verpflichtet“. Also misst Bauland bebaut ginn a Wunnenge bewunnt ginn.

Am Grand-Duché géing dogéint den „droit de la propriété“ ëmmer sou interpretéiert ginn, wéi wann dat ee Fräibréif wär, fir seng Habgier onbegrenzt auszeliewen op Käschte vun deenen Aneren. Dofir fënnt eisen Invité och, dass eng Spekulatiounssteier längst iwwerfälleg ass. D'Gemenge wären do och e bëssen eleng gelooss ginn. Eng national Spekulatiounssteier wier eng besser Optioun, sou de Gilles Hempel.

Invité vun der Redaktioun: Gilles Hempel

