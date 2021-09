En Donneschdeg de Moie war de Fuerscher vum Liser eisen Invité vun der Redaktioun.

Et feelt net u Bauterrainen am Land, mä Bauland gëtt bewosst zréck gehalen, fir nach méi vun enger Hausse vun de Präisser ze profitéieren. Den Antoine Paccoud war en Donneschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun. Hien ass Fuerscher am LISER an huet eng Etüd iwwert dee Problem gemaach.

Kee géif eppes dogéint ënnerhuelen. Eng Strof, wann een Terrain zréck hält oder eng Ureegung wann Terrain mobiliséiert gëtt, gëtt et net.

90% vun den Terraine wären a Privatbesëtz, de Sputt vun der ëffentlecher Hand wär also ganz kleng.

Eng Méiglechkeet deem entgéint ze wierken, wier méi eng héich Grondsteier. Déi ass immens niddreg hei am Land. Déi kéint een intelligent reforméieren, sou datt Proprietäre motivéiert ginn, fir hiren Terrain hierzeginn.

De Perimeter erweidere wier eng manner gutt Iddi, sou de Fuerscher Antoine Paccoud. Firwat sollt een nach méi Leit e Cadeau maachen? E méi grousse Perimeter géif nëmme fir weider Millionäre suergen, ouni datt awer de Problem mat der Bauland-Mobilisatioun geléist wär.

Invité vun der Redaktioun: Antoine Paccoud

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.