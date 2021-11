E Mëttwoch de Moie war de President vun der Copas, dem Daachverband vun de Strukture fir eeler Leit, eisen Invité vun der Redaktioun.

Et ass extrem wichteg, datt all Professionellen an all Salarié, deen an engem direkten, enken an alldeegleche Kontakt steet zu de Bewunner vun den Altersheemer, och an déi drëtt Impfungsphas mat agebonne gëtt. Deen Appell huet de Marc Fischbach, de President vum Daachverband vun den Alters- a Fleegeheemer, der Copas, de Mëttwoch de Moien hei op RTL un d'Regierung geriicht. Dat wier am Fréijoer verpasst ginn, sou de Marc Fischbach. De President vun der Copas sot, hien hätt dem Santés- an dem Familljeministère déi Suerg scho matgedeelt an hie géing sech "vläicht schonn dëse Freideg" eng Äntwert erwaarden.

De Marc Fischbach ass 75 Joer al a krut iwweregens selwer viru 14 Deeg schonn eng "Booster-Impfung". Hie géing sech dobäi ganz gutt fillen an hätt Chance, datt hie guer keng Niewewierkunge gespuert hätt. Hie sot, och hie géing et richteg fannen, wann eigentlech jiddereen, dee wéilt, schonn eng drëtt Impfung kéint kréien an net eréischt, wann de Summer virun der Dier steet.

Elo steet Mol de Wanter virun der Dier an de Marc Fischbach huet sech éischter optimistesch gewisen, datt d'Strukture fir eeler Leit gutt opgestallt wieren. Aktuell géing et keng Clusteren – also Infektiounsketten do ginn.

"E Modell vun enger sanitärer Prozedur"

Dat wier engersäits warscheinlech dorobber zeréckzeféieren, datt 80% vun de Bewunner eng drëtte Kéier geimpft goufen. De Marc Fischbach huet erkläert, datt et méi laang wäert daueren, bis een op 95% kënnt, esou wéi bei den éischten Impf-Phasen. Dat well zanterhier leider "net wéineg" Bewunner altersbedéngt oder duerch aner Krankheete wéi de Covid gestuerwen an nei Residenten nach net 6 Méint hannert hirer zweeter Impfung hunn. Och beim Personal wier ee mat der Vaccinatioun gutt virukomm, quitt datt een do keng fiabel Zuelen hätt, well vill Mataarbechter aus dem noen Ausland sinn.

Anerersäits wier ee gutt opgestallt, well een d'Summerméint benotzt hätt, fir sech gutt opzestellen. Zum Beispill wier mat "aneren Hygiènisten" vun der Copas e "Model vun enger sanitärer Prozedur" ausgeschafft ginn, deen "all d'Reegelen, all d'Prozeduren, all d'Preventiounsmoossname festschreift, déi an de jeeweilege Situatiounen, jee no der Zuel vun Infektiounen (...) ze respektéiere sinn". Et wier e Modell, deen tel quel kéint vun den Haiser iwwerholl ginn oder jee no "materiellen oder infrastrukturelle Gegebenheeten" kéint adaptéiert oder completéiert ginn. Dee Modell wier och e "Complement" zu de Recommandatioune vun de Santés- a Familljeministèren, sou de Marc Fischbach.

Sinn dës nei Mesuren eng Reaktioun op déi héich Zuel vun Doudegen am Fréijoer, respektiv op de Waringo-Rapport? "Wann Dir wëllt", huet de President vun der Copas geäntwert. Mee hien huet bäigefüügt, et wier u sech eng "Kompilatiounsaarbecht" gewiescht vun de Richtlinnen, déi et scho ginn. Hien huet betount, datt d'Haiser awer nach ëmmer autonom decidéieren, wéi se domadder ëmginn.

De Marc Fischbach sot um Schluss nach, hie géing och net mat engem neie Lockdown rechnen, op jidder Fall am Sënn, datt keng Visitte méi méiglech wieren. Mee et misst een ebe streng kontrolléieren, well et sech awer ëm eng Populatioun géing handelen, déi séier kéint fragiliséiert ginn.

Invité vun der Redaktioun: Marc Fischbach

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.