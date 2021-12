En Dënschdeg de Moien ass de Virolog eisen Invité vun der Redaktioun.

No „Lëtzebuerg impft sech“ heescht et des Woch „Lëtzebuerg test sech“. Mir kucke mam Dr. Thomas Dentzer vun der Santé en Dënschdeg de Moien op d’Impfwoch zréck a froen no, wéi dat des Woch genee mam Teste geet.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.