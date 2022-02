E Mëttwoch de Moie war den Direkter vum Fonds du Logement eisen Invité vun der Redaktioun.

Duerch bauen, renovéieren a relogéieren, konnt de Fonds du Logement zejoert eng 200 Wunnengen schafen. D’Waardelëscht ass erschreckend grouss mat iwwer 4000 Menagen, déi drop stinn. Mer kënnen deenen awer dacks net hëllefen, well einfach net genuch do ass, fir hinnen eppes unzebidden, dat sot de Mëttwoch de Moien den Direkter vum Fonds du Logement, de Jacques Vandivinit, als eisen Invité vun der Redaktioun.

Et hätt ee fir déi nächst 10-15 Joer awer genuch Foncier, fir konkret ze plangen. An der Planung wieren ongeféier 120 Hektar, wou direkt drop ka geschafft a gebaut ginn. An den nächste 5 Joer wëll een eng Moyenne vun 150 Wunnengen d’Joer erreechen. Dat Ganzt stéing awer am Zesummenhang mat deem, wat de Marché hiergëtt, seet de Jacques Vandivinit. Well een ouni Marge géif schaffen, wieren déi héich Präisser vun de Baumaterialien den Ament och e Problem.

Et wier een awer gudder Déng, dass an de Joren dono souguer nach méi Realisatiounen dra sinn.

Invité vun der Redaktioun: Jacques Vandivinit

