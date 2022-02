E Freideg de Moien ass d'Familljeministesch eis Invitée vun der Redaktioun.

Wéi am Rescht vun der Populatioun och, geet d'Omikron-Well den Ament och an den Alters- a Fleegeheemer zeréck. Zanter e Samschdeg gëllen an den Haiser nei Recommandatiounen.

Mir maachen e Freideg de Moien de Point mat der zoustänneger Familljeministesch Corinne Cahen, där hire Récktrëtt nach virun engem Joer wéinst hirer Krisegestioun gefrot gouf. D'DP-Ministesch ass géint 10 op 8 eis Invitée vun der Redaktioun.

Donieft geet et ëm d'Wanteraktioun a Kriticken, déi d'Caritas dës Woch formuléiert huet.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.