E Méindeg de Moien ass den Ombudsmann fir Kanner a Jugendlecher eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi erkläert een engem Kand, wat den Ament grad an der Ukrain lass ass?

Wat fir Erwuessener dacks scho schwéier ze verstoen ass, ka fir Kanner eng Belaaschtung sinn. Wéi een am beschten domadder ëmgeet, wann engem d'Noriichte Suerge maachen - egal ob Kand oder net - dat froe mir eisen Invité vun der Redaktioun, den Ombudsmann fir Kanner a Jugendlecher, de Charel Schmit.

Mat him schwätze mir och iwwer d'Etüd Covid Kids. Och d'Covid-Pandemie huet d'Wuel vun de Kanner a Jonker nämlech staark affektéiert.

Den Interview mam Charel Schmit vum OKAJU héiert Dir wéi gewinnt géint 10 op 8 hei op der Antenne.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.