Obschonn zu Lëtzebuerg vill Leit Proprietär vun hirer Wunneng sinn, ginn dës Depensen – am Géigesaz zum Loyer – net matgerechent, wann de Präisindex erhuewe gëtt. Dat, well d‘Produkt-Kategorien, mat deenen de Verbraucherpräis gerechent gëtt, op europäeschem Niveau festgeluecht sinn. Esou kann den Index uechter Europa matenee verglach ginn, erkläert de Chef vum Service "Indice des Prix" vum Statec, de Marc Ferring. Hie war en Donneschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Fir dass de Präisindex de ganze Spektrum vum Konsum vun de Leit ofdeckt, gi ganz ënnerschiddlech Produiten a Servicer consideréiert. Dozou gehéieren Tubak, Alkohol, Miwwelen, Schong, Kleeder, mä och de Loyer, Gas, Stroum, oder Dokteschrechnungen an Assurancen. Alles an allem sammelt de Statec pro Mount méi wéi 66.000 Präisser vu Produiten a Servicer.

All Produktkategorie huet eng eege Gewiichtung. Zum Beispill hate Vakanze wärend der Pandemie elo eng manner héich Gewiichtung wéi soss, well d‘Leit manner an d‘Vakanz gefuer sinn.

