E Méindeg de Moien ass de Fraktiounspresident vun der DP eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Regierung wäert viraussiichtlech eng nei Tripartite mussen aberuffe well d'Präisdeierecht d'Mesurë vun der leschter Tripartite kéint iwwerhuelen. Wat ass den Handlungsspillraum fir op d’Inflatioun ze reagéieren? Ass eng Upassung vun de Steierbarèmen un d’'Inflatioun wierklech net ze maachen?

Mir froen dat de Fraktiounspresident vun der DP, de Gilles Baum. Mam Invité vun der Redaktioun kucke mer och op déi nächst Schrëtt an der Prozedur ronderëm d'Carole Dieschbourg an d'Enquête iwwert d’Gaardenhaischen-Affär. Den Interview mam Gilles Baum ass Live um 10 op 8 hei op RTL.

