Ech war iwwerrascht a sinn natierlech frou, dat sot d'Lydie Polfer iwwer hiert gutt Resultat am leschte Politmonitor. D'Stater Buergermeeschtesch war den Dënschdeg de Moien eis Invitée vun der Redaktioun. Iwwert hir politesch Zukunft am Kontext vun de Walen d'nächst Joer wollt si awer nach näischt soen. Si hätt sech virgeholl, dëst Joer nach kee Walkampf ze maachen. "Ech hunn nach genuch ze schaffen", sou d'Politikerin.

Op d'Fro, ob si dann d'nächst Joer bei de Gemengewalen nees wäert Kandidatin si bei der DP, wollt si net agoen. Et wier awer wichteg, fir eng gutt Ekipp fir d'Walen opzestellen. An do wier och d'Corinne Cahen wëllkomm. D'Familljeministesch hat bei eis op der Antenn jo gesot, si kéint et sech als Stater Meedche gutt virstellen, d'Politik an der Stad mat ze gestalten.

Op d'Sécherheet an der Stad ugeschwat, sot d'Buergermeeschtesch, datt et elo zwar méi Policepatrullen op der Gare ginn, souwuel an Uniform wéi och zivil, ma et géing nach ëmmer net duergoen. Donieft hätt sech d'Drogekriminalitéit vun der Gare an d'Uewerstad verlagert. Virun allem um Hamilius a beim Pirateschëff am Stater Park. Et wier net ze toleréieren, dass op deene Plazen, wou duerno Kanner spillen, Sprëtze wieren an dogéint wäert een och virgoen. Dofir hätt een och nees eng Ausschreiwung gemaach fir privat Sécherheetsfirmen. Déi Kéier dann an der Uewerstad. Donieft géing och de Projet "A Vos Côtés" elo nieft Bouneweg an der Gare och an der Uewerstad an den Asaz kommen.

D'Mënscherechtskommissioun CCDH hat dann d'lescht Woch de Gesetzprojet iwwer den "Platzverweis" kritiséiert. Dee wier net proportionell a wier e staarken Agrëff an d'Beweegungsfräiheet vu Leit, déi aarm wieren a grav sozial Problemer hätten. Dës Meenung kann d'Lydie Polfer natierlech net deelen. "Wat solle mer da soe vun der Beweegungsfräiheet vun deene Leit, déi net méi an hir Haiser kommen", sou d'Invitée. Natierlech missten awer donieft sozial Mesurë geholl ginn an dat hätt een och gemaach.

Aktuell gëtt uechter d'Stad dann och mat Biergerversammlungen de Bols bei de Leit gefillt. Nieft der Kriminalitéit an dem Verkéier géingen d'Problemer vu Quartier zu Quartier variéieren. Um Belair sinn et zum Beispill d'Kueben, déi de Bierger ze schafe maachen. Och dogéint géing een elo zesumme mam Ëmweltministère virgoen.

