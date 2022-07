En Donneschdeg de Moien ass de Vize-President vun der Arméisgewerkschaft SPAL eisen Invité vun der Redaktioun.

Et ass een Dauerbrenner an der Arméi: de Personalmangel. Wou dréckt de Schong? Beim Rekrutement oder bei der Ausbildung? Ass d’Arméi net attraktiv genuch? A firwat ass d’Arméisgewerkschaft onzefridde mat hirem Minister dem François Bausch?

Dat froen mer en Donneschdeg de Moien den Tom Braquet. De Vize-President vun der Arméisgewerkschaft SPAL ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.