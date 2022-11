En Donneschdeg de Moie war de Fabio Spirinelli vum Mieterschutz eisen Invité vun der Redaktioun.

Dat neit Bail-à-Loyers-Gesetz soll d'Hausse vun de Loyere bremsen. De Fabio Spirinelli vun der Mieterschutz ASBL bezweiwelt, dass déi proposéiert Mesuren duer ginn.

Et wär gutt, dass dat investéiert Kapital méi genee definéiert gëtt an dass et muss am Kontrakt stoen. Och mat der Reduktioun vum Prozentsaz, fir de Loyer ze berechnen, vu 5 Prozent op 3,5 Prozent, respektiv op 3 Prozent bei manner moderne Gebaier, ass de Fabio Spirinelli averstanen.

Ma de Rechnungsmodell, fir iwwerhaapt emol dat investéiert Kapital bei bestoenden Immobilien ze berechnen, wär kontraproduktiv. De Logementsministère ass am Widdersproch, sot den Invité vun der Redaktioun: mat den neie Koeffiziente kéint ee bei eelere Gebaier eventuell souguer méi héich Loyere froen.

De Fabio Spirinelli begréisst och, dass d'Co-Locatioun besser gereegelt gëtt, och do gëllt nämlech fir de gesamte Loyer de Seuil vun 3,5 %. Doduerch kann net méi egal wat fir een eenzelt Zëmmer gefrot ginn. Allerdéngs wär den Text éischter fir de Proprietär ewéi fir de Locataire.

Invité vun der Redaktioun: Fabio Spirinelli

