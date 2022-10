E Méindeg de Moien ass den CSV-Deputéierten a Buergermeeschter vun Hesper eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Regierung huet am Beräich Logement eng Rëtsch Reform-Proposen dës Woch presentéiert.

Engersäits eng sougenannt Mietbrems, déi virgesäit, datt een an Zukunft net méi 5, mee just nach maximal 3,5% vum investéierte Kapital als Loyer ka froen.

Anerersäits gouf eng Reform vun der Grondsteier an zwou nei Steieren op eidel Wunnengen, respektiv Terrainen op den Dësch geluecht.

Wat seet d’CSV zu deene Proposen ? Wat géing d'Oppositiounspartei anescht maachen?

Dat froe mer den CSV Deputéierten a Buergermeeschter vun Hesper de Marc Lies. Hien ass um 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun, hei op RTL.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.