En Dënschdeg de Moien ass d'Vize-Presidentin vun der COPAS, Doktesch an der Geriatrie an Generaldirektesch vum Zitha-Grupp eis Invitée vun der Redaktioun.

Et gëtt eng Penurie beim Fleegepersonal an ëmmer méi Soignanten denken driwwer no, fir hir Aarbecht fréizäiteg ze verloossen.

Dat huet d'Etüd "LëtzCare" gewisen, déi d'lescht Woch presentéiert gouf. Iwwer 70 Prozent vun de Sondéierte waren allerdéngs Leit aus dem Spidolssecteur.

Wéi gesäit d'Realitéit aus am Secteur extra-hospitalier vun der COPAS aus, dem Prestatairë vun ënner anerem Alters- a Fleegeheemer a Soins à domicile? Wéi kann een de Secteur nees méi attraktiv maachen? A misst dofir net och um Kollektivvertrag geschafft ginn?

Dat froe mer en Dënschdeg de Moien Dr. Carine Federspiel. D'Vize-Presidentin vun der COPAS, Doktesch an der Geriatrie a Generaldirektesch vum Zitha-Grupp ass géint 10 op 8 eis Invitée vun der Redaktioun.

