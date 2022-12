En Donneschdeg de Moien war de Logementsmarché Thema an der Emissioun "Invité vun de Redaktioun".

Och am abordabele Wunnengsbau klammen d'Präisser. Dat sot de Guy Entringer, Direkter vum ëffentleche Bauträger SNHBM, en Donneschdeg am RTL-Interview. "Och mir mierken, dass d'Leit keng Prête kréien. Wann se schonn d'Chance hunn, selektionéiert ze gi bei eis, ginn si bei d'Bank a praktesch d'Hallschent kritt awer kee Prêt."

Am Joer 2021 goufen 148 Logementer fir d'Vente fäerdeggestallt. Mat iwwer 8.000 Leit, déi ugemellt sinn, fir eng Wunneng ze kafen, ass den Interessi op alle Fall grouss. Wéinst der Präishausse hätt een dëst Joer awer bemierkt, dass déi nei Demandë bei der Vente net esou geklomme sinn, wéi bei der Locatioun.

Wéi de Guy Entringer erkläert huet, géif d'SNHBM vun de privaten Entreprisen ofhänken, déi fir den ëffentleche Bauträger bauen an d'Präisser virginn. Wéinst dem Manktem u Main d'Oeuvre an u Bau-Materialien, déi méi lues erbäi kommen, hätten d'Chantiere vun der SNHBM zum Deel och Retarden. Ee grousse Facteur bleift awer weiderhin den Terrain. Am Pacte Logement 2.0 wier Terrain fir den abordabele Wunnengsbau virgesinn. Dat géing dem ëffentleche Bauträger op d'mannst Previsibilitéit ginn. Aktuell wier eng Reserv do fir eng 3.000 Logementer ze bauen, wat allerdéngs laangfristeg gesinn net vill wier.

Wéi laang déi administrativ Prozeduren daueren, wier ganz ënnerschiddlech. Dat kéint vu fënnef Joer goen, bis zu verschidde Generatiounen, déi an e Projet involvéiert sinn. Dat hätt heiansdo och domadder ze dinn, dass sech déi administrativ Virlage géingen änneren.

Groussen Interessi bleift

All dräi Joer muss een sech bei der SNHBM nei umellen, fir ze signaliséieren, dass een nach ëmmer interesséiert ass. Et hätt ee keng konkret Statistik doriwwer, ma d'Zuele wieren awer am Allgemeng onverännert, esou dass ee kéint dovunner ausgoen, dass déi meescht Leit sech nach emol umellen.

Wéinst de Schwieregkeeten, déi een dëst Joer awer an der Vente bemierkt huet, wier et wichteg um gesetzlechen Niveau de Plaffong erop ze setzen, mat deem een nach fir e Logement mat Bail Emphythéotique vun der SNHBM eligibel ass. Dat wier zwar virgesinn, ma d'Gesetz ass nach um Instanzewee. De Guy Entringer huet betount, wéi wichteg et wier, dass dës Ännerung nach an dëser Legislaturperiod géing gestëmmt ginn.

Locatioun gëtt ausgebaut

Historesch huet d'SNHBM bal keng Locatiounswunnenge gehat, mä aktuell ass ëm 25 Prozent bis en Drëttel vun deem wat gebaut gëtt, fir d'Locatioun virgesinn. 3.300 Leit sinn aktuell op der Lëscht fir eng Locatiounswunneng. Ma den Ament huet d’SNHBM an der Locatioun awer just 486 Logementer.

D'Société Nationale des Habitations à Bon Marché wéilt allgemeng méi op d'Locatioun setzen, well een och gesinn hätt, dass heifir méi Demande do ass. An e puer Joer wéilt ee bei 700 bis 800 Wunnenge sinn. Do géing een allerdéngs nach vun der Reform vum Loyersgesetz ofhänken, déi aktuell um Instanzewee ass.

Als ëffentleche Bauträger wier d'SNHBM net do fir grouss Beneficer ze maachen, ma et dierft een awer och net mat engem Verloscht schaffen. Mam neie Gesetz gëtt de Bau vu Locatiounswunnengen am Ufank zu 75 Prozent subventionéiert, esou dass d’SNHBM 25 Prozent selwer bezilt. Als SA muss och d'SNHBM wirtschaftlech fonctionéieren, esou de Guy Entringer. Do misst een da kucken ob d'Rechnung opgeet, wann e neit Gesetz final gestëmmt ass.

Fir dëst Joer kënnt een op 289 Wunnengen, déi fäerdeg gestallt ginn. Zejoert goufen et iwwerdeems mat 300 Wunnengen an der Locatioun an an der Vente esouvill Logementer wéi vun der SNHBM ewéi nach ni. Ma am Léifste wéilt een nach méi séier bauen.

Invité vun der Redaktioun: Guy Entringer

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.