E Freideg de Moien hu mir an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun" beschwat, wéi d'Patienteversuergung besser ka geléngen.

De Capat, en neie Cercle vu Patientenassociatiounen, dee viru gutt engem Méint gegrënnt gouf, kéint e Facilitateur tëscht den Autoritéiten an de Patiente ginn. Dat sot d'Presidentin vum Capat, d'Shirley Feider e Freideg de Moien hei op RTL. Si war Invitée vun der Redaktioun.

De Capat wëll den Austausch tëscht den néng Grënner-Associatiounen, mee och eventuell zukünfteg nei Membere verbesseren. E Schwéierpunkt huet d'Shirley Feider e Freideg och op de Patient-Partenaire gesat, wou Patiente mat Laangzäit-Krankheeten, ewéi zum Beispill Parkinson oder Diabeetes, Informatiounen an hir Erfarung mat de Professionelle vun der Santé deelen. Och méi bei politeschen Decisioune sollen d'Patiente via Capat méi mat kënnen agebonne ginn, sou d'Shirley Feider.

Eng Konkurrenz zur Patientevertriedung wëll de Capat wéi et schéngt net sinn. D'Presidentin vum Capat sot, d'Patientevertriedung géing eng ganz gutt Aarbecht maachen an eenzel Patiente vertrieden, och zum Deel juristesch. Wärend de Capat jo d'Patiente mat spezifesche Pathologien, wéi Diabeetes oder enger rarer Krankheet vertrëtt.

De Capat ass nach an de Kannerschong. Bis Enn vum Joer géing et mol drëm goen, z’informéieren an en Internetsite opzestellen.

Invité vun der Redaktioun: Shirley Feider

