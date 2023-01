En Donneschdeg de Moie war d'Nora Back "Invitée vun der Redaktioun". Et geet ëm Aarbechtszäitverkierzung, Steierreform a Pensiounen.

Déi sozial Inegalitéite schénge keng Prioritéit vun der Regierung ze sinn, sot d'Nora Back am RTL-Interview en Donneschdeg de Moien.

An deem Kontext misst awer villes verbessert ginn, zum Beispill bei de préstations familiales, dem Mindestloun, der Kafkraaft a bei de Steieren. An och beim Logement hätt d'Regierung versot, fënnt d'Presidentin vun der Chambre des salariés. Mam aktuelle System wier keen abordabele Wunnraum geschaaft ginn, näischt géint den héije Loyer oder géint d'Spekulatioun gemaach ginn.

Eng generell Aarbechtszäitreduktioun bei vollem Lounausgläich ass eng weider Fuerderung vun der CSL. Detailer missten debattéiert ginn, da gesetzlech festgehalen an iwwer Kollektivverträg ëmgesat ginn.

D'Chambre des Salarié géif och d'Pensionären vertrieden. D'Suergen a Frankräich géif een verstoen, ma, zu Lëtzebuerg hätte mer e gudden Rentesystem, un deem sollt net gefréckelt ginn, sou d'Nora Back.

