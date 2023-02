En Dënschdeg de Moie waren déi geplangte Steiererliichterungen Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D'Finanzministesch Backes huet cibléiert Steiererliichterungen annoncéiert an der Form vun Steierkreditter. Dat wier manner komplex a méi séier wéi eng Upassung vun de Steierbarèmen, wéi se vu Gewerkschafte gefuerdert gouf. Dat sot d'Carole Hartmann, Deputéiert a Generalsekretärin vun der DP am RTL-Interview um Dënschdeg de Mueren.

Eng Upassung vun de Steierbarème wier mat ronn 600 Milliounen Euro d'Joer den Ament och ze deier.

De Spëtzesteiersaz an d'Luucht setze géif dogéint net vill erabréngen, an der Kompetitivitéit vum Land schueden. Och eng simpel Aarbechtszäitverkierzung wier fir d'DP keng Optioun, éischter méi flexibel Aarbechtszäiten, sou d'Carole Hartmann, déi sech och kloer fir e Statut Unique tëscht Independanten a Salariéen ausgeschwat huet.

Invité vun der Redaktioun: Carole Hartmann

