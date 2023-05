En Dënschdeg de Moien schwätze mer an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun" iwwert d'Entwécklung vun der Economie.

Lues awer sécher zeechent sech of, datt d’Wirtschaft méi lues dréine kéint. D’Inflatioun ass nach ëmmer iwwert den Objektiver vun den Zentralbanken, d’Faillitten an de Chômage si fir d’éischt zanter Joren elo tatsächlech geklommen.

Mat wéi engen Entwécklunge muss ee fir dëst a fir d’nächst Joer rechnen?

Dat froe mir den Direkter vum Statec, de Serge Allegrezza haut. Mam Invité vun der Redaktioun beschwätze mer och den Impakt vun enger méi lueser Croissance op d’ëffentlech Finanzen an de rezente Buttek tëscht dem Statec an de Gewerkschaften.

Den Interview mam Serge Allegrezza ass wéi gewinnt géint 8.10 Auer op RTL.

