Den neien alen DP-CSV Schäfferot an der Stad hat e Méindeg um Knuedler séng Schäfferotserklärung gemaach.

De Fokus vun der Majoritéit läit ënnert anerem op der Klima- an Energietransitioun.

Et hätt ee bewisen, dass een dofir net onbedéngt déi Gréng an der Responsabilitéit bräicht, sou den 1. Sater Schäffe Serge Wilmes e Freideg de Moien um RTL-Mikro. Hien huet eng sëllege Projeten opgezielt, wou déi lescht Joren iwwer vill Gréngs amenagéiert gi wier, eleng 1.600 Beem wieren geplanzt ginn. Um Knuedler wier dat awer wéinst dem Parking Sous-terrain Knuedler net méi méiglech. Et soll awer e Plang ausgeschafft ginn, fir ze bestëmmen, wou wé ivill an der Stad maximal kéint begréngt ginn, sou den CSV-Politiker.

Invité vun der Redaktioun: Serge Wilmes

D'Liewensqualitéit géif awer stëmmen an der Stad, géif hien dacks gesot kréien. Natierlech stéingen awer och Defien un. Hei huet de Serge Wilmes ënner anerem den Transport, de Logement an d'Sécherheet genannt.

Den theoretesche Potential vum aktuelle PAG léich iwwregens bei 180.000 Awunner an der Stad. Dat wären der ronn 45.000 méi wéi haut. Wichteg wier dofir d'Entwécklung vun de Quartieren, wou een d'nächst Joer e grousse participative Prozess wäert lancéieren, fir d'Bierger ze froen, wéi hire Quartier sech soll entwéckelen.

