E Méindeg de Moien war d'Situatioun an den Alters- a Fleegeheemer Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

De Secteur gëtt vun dräi verschiddenen Acteure kontrolléiert. Der CNS, der Administratioun, déi fir d'Kontroll zoustänneg ass, an dem Familljeministère.

Invité vun der Redaktioun: Marc Fischbach

Trotzdeem hu mer d'Finalitéit vum neie Gesetz begréisst, well d'Qualitéit am Vierdergrond muss stoen. Dann awer kënnt de grousse "Mä". Dat sot de Marc Fischbach de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun.

Viru Kuerzem gouf an der Chamber e Gesetz gestëmmt, dat vum nächste Joer uns Qualitéitskontrollen an Alters- a Fleegeheemer virgesäit. Et geet notamment drëms fir ze kucken, ob d'Leeschtungen déi versprach ginn, och wierklech bei de Leit ukommen, oder ob d'Leit sech wuelfillen.

De President vun der Copas, also dem Daachverband vun den Alters- a Fleegeheemer, huet vun engem Text geschwat, deen net richteg duerchduecht wier.

D’Beispill vun der permanenter Konsultatiounskommissioun géif dat beleeën. Déi Kommissioun wier komplett iwwerfuerdert. Fir Leit, déi dat nieweberufflech maachen, wier déi Aufgab onméiglech ze bewältegen. D’Gefor wier grouss, dass et eng Alibi-Entitéit gëtt, wou de Ministère sech hannendrun kéint verstoppen, sou de Copas-President.

De Marc Fischbach stéisst sech och un der Definitioun vu verschiddene Kontroll-Critèren. Eenzel Saache wieren einfach subjektiv a kéinte kaum no fixe Standarde verglach ginn. E subjektive Qualitéitsverglach tëscht de Prestatairë misst op alle Fall verhënnert ginn.

