En Dënschdeg de Moie waren d'Klappjuegten Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

De Wëldbestand zu Lëtzebuerg wier ze héich, virop bei Wëllschwäin a Réi. Keen neie Phenomen, deen et an der ganzer EU géif ginn, dowéinst misst méi geschoss ginn. Dat sot den Directeur adjoint vun der Natur- a Bëschverwaltung, de Laurent Schley am RTL-Interview um Dënschdeg de Mueren.

Invité vun der Redaktioun: Laurent Schley

Et géif eben u natierleche Jeeër, Predateuren, feelen. Dobäi kënnt, dass d'Wantere ze mëll wiesen, sou datt d'Mortalitéit bei den Déieren erofgaange wier.

Den héije Bestand schued de Bëscher , d'Wëld frësst nämlech d'Jongplanzen. Méi schéissen op enger Klappjuegd wier dem Laurent Schley no, déi effikasste Léisung.

An der Juegdsaison 2022-23 goufen eng 6.700 Réi a gutt 6.200 Wëllschwäin an eng 400 Hirsch geschoss. Dat géif awer net duergoen, fir de Wëldbestand signifikativ ze reduzéieren.

Och de Retour vum Wollef hätt do bis ewell nach keen Impakt. Eréischt wann een e ganzt Ruddel hätt, an dann jo och nëmmen do, wou deen ënnerwee wier.

