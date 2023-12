E Mëttwoch de Moie sinn d'Patienteversuergung an de CAPAT Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

En Donneschdeg ass den nationalen Dag vum "Patient-partenaire" an dofir schwätze mir mat dem CAPAT, dem Cercle vun de Patientenassociatiounen. D'Presidentin Shirley Feider ass eis Invitée vun der Redaktioun.

D'CAPAT gëtt et zanter mëttlerweil engem Joer. Wat zitt hir Presidentin fir e Bilan? Huet sech d'Patienteversuergung verbessert? Wat ass e Patient-partenaire iwwerhaapt? A wat ass d'Plus-value vun dësem Konzept?

D'Invitée vun der Redaktioun héiert der wéi gewinnt live hei um Radio géint 10 op 8.

LIVESTREAM Radio

