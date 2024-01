E Mëttwoch de Moien war d'Industrie Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D'Kris am Bau concernéiert eis duebel. De Bau gehéiert zur Industrie, an do derbäi kéim de Logementsprobleem.

Dee géif et schwéier maachen, fir d'Salariéen ze logéieren. Dat sot d'Presidentin vun der Fedil, d'Michèle Detaille, am RTL-Interview e Mëttwoch de Mueren.

Invité vun der Redaktioun: Michèle Detaille

Déi aktuell Regierung wéilt awer reagéieren, ënnert anerem mat Steiermesuren. Dat wier positiv, esou d'Presidentin vun der Industrielle-Federatioun. Grad ewéi d'Astellung vun der CSV-DP-Koalitioun, datt ee Sue muss verdéngen, ier een se kann ausginn. Dat wier e Paradigme-Wiessel.

D'Gewerkschafte misste sech awer keng Suerge maachen. Wann et de Betriber gutt géif goen, da géif et och de Salariéen an dem Land allgemeng gutt goen.

D'Oppositioun vun Awunner géint Industrie-Projeten an hirer Gemeng wier ze bedaueren. Dat wier op e Manktem un Informatioun zeréckzeféieren. D'Industrie hautdesdaags wier vill méi ëmweltfrëndlech, a géif alles maache fir hiren negativen Impakt ze limitéieren.

Doriwwer eraus wier d'Industrie en Employeur, an deem een, och ouni héich Etüden, eng gutt Karriär kéint maachen. De Secteur hätt also och eng wichteg sozial Komponent, sou nach d'Michèle Detaille.

