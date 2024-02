E Mëttwoch de Moien ass d'Gesondheetspolitik Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D'Dokteren hunn déi lescht Joren déi sozialistesch Gesondheetspolitik hei am Land staark kritiséiert.

Verbessert sech d'Situatioun mat der neier Regierung an der neier Gesondheetsministesch elo hirer Meenung no?

De President vun der Doktesch-Associatioun AMMD, den Drokter Alain Schmit ass e Mëttwoch de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Mir froen hien, firwat bis ewell sou wéineg Doktere beim Paiement immédiat direct matmaachen a wéi grouss den Interessi bei den Dokteren un enger Liberaliséierung an enger Medezin baussent de Spideeler wierklech ass.

