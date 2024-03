E Freideg de Moie sinn déi europäesch Finanzservicer Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".

D'europäesch Finanzservicer, dorënner déi vun der Lëtzebuerger Finanzplaz, hunn am globale Verglach déi lescht 15 Joer staark ofgeholl. Mee et gëtt Potential, fir datt Europa nees an deem Beräich méi staark gëtt. Ënnert anerem dat geet aus enger Etüd ervir, déi Luxembourg for Finance ufanks des Joers publizéiert hat. Fir doriwwer ze schwätzen ass den Nach-CEO vun der ëffentlecher Promotiounsagence LFF eisen Invité vun der Redaktioun.

Den Nicolas Mackel gëtt am September den neien Ambassadeur vu Lëtzebuerg bei den EU-Institutiounen zu Bréissel, oder Chef vun der permanenter Vertriedung vu Lëtzebuerg bei der EU. Dofir froe mir hien och, op wat fir eng Aarbecht hie sech astellt. Den Interview mam Nicolas Mackel ass ëm 10 op 8 wéi gewinnt live hei op RTL.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.