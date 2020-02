Um Samschdeg stounge weider 2 Manchen vum Porsche GT3 Cup um Programm an do konnt den Dylan Pereira eng gewannen a bei där anerer gouf en 3..

An der éischte vun den zwou Manchen um Samschdeg gëtt den Dylan Pereira hannert dem J.B. Simmenauer an dem Leon Koehler den drëtten mat engem Retard vu ronn 2 Sekonnen no 12 Ronnen.

An der zweeter Manche huet de Lëtzebuerger et da besser gemaach a gewënnt no 12 Ronnen mat engem Virsprong vun 4,068 Sekonnen op de Leon Koehler. Drëtten gëtt den J.B. Simmenauer.

Schonn um Freideg hat den Dylan Pereira déi éischt Manche zu Bahrain gewonnen.