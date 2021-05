De Lewis Hamilton an de Max Verstappen hunn et am Qualifying zu Portimao op d'Plazen 2 an 3 gepackt.

E Samschdeg de Mëtteg war um Circuit zu Portimao de Qualifying vum Grousse Präis vu Portugal. Souwuel den Daniel Ricciardo wéi och de Lance Stroll hu sech am Q1 schwéier gedoen an et sou net an de Q2 gepackt. D'Fuerer vu McLaren an Aston Martin starten e Sonndeg no enger enttäuschender Leeschtung vun de Plaze 16 a 17.

Am Q2 huet den George Russell dann eng weider kéier alles aus dem Gefier vu Williams erausgeholl a sech um Enn déi 11. Plaz geséchert. Un der Spëtzt huet een am Q3 déi gewinnte Gesiichter gesinn. Zum Schluss war et de Valtteri Bottas deen déi séierste Ronn fuere konnt, domat start hien e Sonndeg vun der Pole Position. Op déi zweete Plaz ass säin Teamkoleeg Lewis Hamilton komm, dat virum Max Verstappen vu Red Bull. 🏁 END OF QUALIFYING 🏁



TOP 10

Bottas

Hamilton

Verstappen

Perez

Sainz

Ocon

Norris

Leclerc

Gasly

Vettel#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/h7JHsRhjtp — Formula 1 (@F1) May 1, 2021