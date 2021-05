De Britt ass op sengem Mercedes déi séiersten Zäit gefuer an huet sech viru sengem grousse Konkurrent Max Verstappen op Red Bull behaapt.

Bei der véierter Course vun der Saison an der Formel 1 huet sech e Samschdeg de Lewis Hamilton d'Pole Position geséchert. De Britt huet sech am Qualifying fir de Grousse Präis vu Spuenien ganz knapp virum Max Verstappen op Red Bull behaapt.

Fir den Hamilton ass et déi 100. Pole a senger Karriär. 2007 war de Britt fir d'éischte Kéier vun der Pole aus an eng Formel-1-Course gaangen. Fir de Verstappen ass et beim Grousse Präis vu Spuenien den éischte Start aus der éischter Rei.

Aus der zweeter Rei starten e Sonndeg de Valtteri Bottas um zweete Mercedes an de Charles Leclerc op Ferrari.

✨ O N E H U N D R E D ✨@LewisHamilton makes it an incredible century of pole positions in Formula 1!#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/jJmw8jTLr2 — Formula 1 (@F1) May 8, 2021

De Leader Hamilton an de Verstappen trennen an der WM-Wäertung aktuell nëmmen aacht Punkten, den Englänner huet sech um Samschdeg seng zweet Pole an der véierter Course vun der Saison geséchert. Nom enke Qualifying kann ee sech e Sonndeg op eng ganz spannend Course freeën.

D'Course vum Grousse Präis vu Spuenien gëtt e Sonndeg de Mëtteg um 15 Auer um Circuit de Barcelona-Catalunya gestart. Vu 14.19 Auer u kënnt Dir op RTL ZWEE an am Livestream op RTL.lu an um RTL Play live mat dobäi sinn.

D'Resultat vum Qualifying