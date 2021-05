An der Pit Lane virum Depart hat de Fransous mat technesche Problemer ze kämpfen an huet missen zeréck an d'Box fueren.

Op der leschter Ronn am Qualifying um Samschdeg ass de Charles Leclerc accidentéiert an de Qualifying gouf dorops ofgebrach. Um Sonndeg de Moien huet et esou ausgesinn, dass de Fransous trotz allem un den Depart vum Grousse Präis vu Monaco kéint goen, éier de Ferrari-Pilot an der Pit Lane mat technesche Problemer ze kämpfen hat. D'Techniker konnten d'Problemer net méi flecken, sou dass de Charles Leclerc net un der Course kann deelhuelen. D'Course gëtt live op RTL ZWEE, op RTL.lu an um RTL Play iwwerdroen.