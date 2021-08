Zu Zlin wollt de Charles Munster eng éischte Kéier um Podium am e-Rally Cup stoen. Pech mat der Technik hat him do awer e Stréch duerch d'Rechnung gemaach.

Vum 27.-29 August gouf ronderëm Zlin an der Tschechescher Republik, den 3. Laf vum däitschen ADAC Opel e-Rally Cup gefuer.

Et ass den éischte Cup, bei deem mat reng elektreschen Autoe gefuer gëtt. An dësem Fall schwätze mer vun engem Opel Corsa e. Deen huet 136 PS an 260 Newtonmeter Dréimoment, dat bei enger Batterie vu 50kWh. Domat kënnt een am "normale" Modus bis zu 330 Kilometer wäit, wann d'Batterie komplett gelueden ass, esou d'Theorie. Ma wann een am "Rallye-Modus" ass, da geet déi Charge grad emol duer fir 60 Kilometer wäit ze kommen.

© Andy Brücker

Dowéinst ass et aktuell och nach ëmmer net méiglech, e komplette Rallye mat deenen Autoen ze fueren. De Cup gëtt am Kader vun anere Rallye gefuer, wou dann awer net all d'Speciallen gefuer ginn. No 1 bis 2 Speciallen mussen d'Autoen zeréck an de Servicepark, fir do nees opgelueden ze ginn. Sou ee Luedvirgang kann tëscht 30 an 90 Minutten daueren, jee nodeem wat de Stroumreseau hiergëtt, an deemno wéivill Autoe parallel grad geluede ginn.

Opel Motorsport huet dofir eng speziell Infrastruktur zesummegestallt, déi mat op déi divers Rallye fiert, sou dass all Rallye-Auto säin eegene Chargeur huet.

© Andy Brücker

Och e Lëtzebuerger mat um Depart

Ëmmer nees fuere jo Lëtzebuerger Piloten a Copiloten an diversen auslännesche Cup-Championnater mat. Sou z.B. de Bob Kellen an Hugo Arellano an der belscher Fiesta-Trophy, de Ronny Foxius an der belscher Citroën Trophy, oder d'Jennifer Thielen an de Grégoire Munster am däitschen Opel Adam Cup, fir just dës ze nennen.

Dëst Joer ass da mam Charles Munster den nächste Lëtzebuerger an engem auslännesche Cup mat um Depart. De Charles, ass wéi ee sech et schonn denke konnt, dem Grégoire säi méi jonke Brudder. Genee wéi de Grégoire, huet de Charles och déi duebbel Nationalitéit... déi Lëtzebuerger, an déi belsch.

© Andy Brücker

De Choix op den Opel e-Rally Cup koum zustanen, nodeems de Charles Munster an dësem Pokal grousst Potential gesäit, fir eng Chance op eng Saison am Opel Wierksteam ze kréien, wou de Gewënner dann an der Europameeschterschaft op engem Opel Corsa Rally4 wäert kënne fueren.

Den e-Corsa fiert sech natierlech komplett anescht, wéi en "normale" Rallye-Auto mat Verbrennungsmotor. Déi gréissten Differenze sinn dem Charles Munster no virun allem d'Gewiicht vum Auto, bedéngt duerch d'Batterien, an de Faite, dass ee keng Boite huet fir ze schalten. Deemno muss ee seng Gewunneschte wärend dem Fueren änneren. Fir de jonke Munster huet dat keng gréisser Problemer mat sech bruecht. Piloten déi awer scho méi laang fueren, an an diversen Autoe souzen iwwer Joren, déi brauchen definitiv méi eng laang Ëmgewinnungszäit, wat een och gesäit, wa mol e Gaststarter sou een e-Corsa beweegt... och wa se um Pabeier als erfueren e séier gëllen, kënnen déi mannst dat direkt a Vitess um e-Corsa ëmsetzen.

Zum Opel e-Rally Cup gehéieren dëst Joer 7 Leef, 1 dovunner net an Däitschland.

ADAC Opel e-Rally Cup 2021 - Kalenner

Keen einfachen Ufank

12.06. ADAC Rallye Stemweder Berg / Lübbecke07.08. ADAC Holsten Rallye28.08. Barum Czech Rally Zlín / Zlín18.09. ADAC Rallye Hinterland / Dautphetal02.10. ADAC Wartburg Rallye / Eisenach16.10. ADAC Knaus Tabbert 3 Städte Rallye / Freyung28.10. AvD Sachsen-Rallye, Zwickau

Den Optakt an d'Saison ass fir de Charles Munster net sou gelaf, wéi ee sech dat op Säite vun der Munster-Famill gewënscht hätt. Beim Rallye Stemweder Berg Mëtt Juni, loung de Charles Munster op der 4. Plaz no 5. Speciallen, éier de Cardan vum Corsa den Déngscht quittéiert huet, an hien zesumme mat sengem Copilot Loris Pascaud (FR) huet mussen opginn. Deemno goung et mat enger Nullnummer lass. Gewonnen hat déi Manche de Fransous Laurent Pellier.

Weider goung et Uganks August bei der Holsten Rallye. Hei war nees de Fransous Pellier dominant a konnt seng 2. Victoire feieren. De Charles Munster kënnt bei dësem Event op déi 6. Plaz a kritt domat éischt Punkten am e-Rally Cup.

No den zwou éischte Manchen ass et déi 8. Plaz am Cup fir de Pilot mat Lëtzebuerger Lizenz.

Cup fiert am Kader vun ERC-Laf

De Weekend um 27.-29. August goung et du bis an d'Tschechesch Republik, fir déi eenzeg Manche ausserhalb vun Däitschland. De Barum Rallye zielt iwwerdeems och fir d'Rallye-Europameeschterschaft ERC, wouduerch de medialen Interessi deementspriechend ëm e villfacht méi grouss war.

Wéinst der Problematik vun der Autonomie, konnten d'elektresch Corsaen och hei net de komplette Rallye fueren, ma si just vereenzelt Speciallen gefuer. Bei der éischter sinn d'Piloten aus dem e-Rally Cup dann och als éischt op d'Streck gelooss ginn, fir sech de motorsport-begeeschterte Fans ze presentéieren, dat bei engem spektakuläre Stad-Rundkurs duerch Zlin, bei deem dausenden Zuschauer laanscht d'Streck stoungen. Déi hunn iwwregens alleguerten am Virfeld musse bei engem Covid-Check matmaachen.

Bei dëser Special huet et den Duo Munster/Pascaud dann och leider direkt mat engem techneschen Defekt erwëscht. Et war nees de Cardan, dee sech als schwächste Punkt am Corsa sollt erausstellen. No net emol engem Tour vum Rundkurs hu si de Corsa e mussen ofstellen. Zwar konnte se samschdes nees un den Depart goen, ma duerch den Ausfall um Freidegowend, krute se eng Strofzäit vun iwwer 4 Minutten. Domat war d'Hoffnung op eng Podiumsplatzéierung natierlech schonn direkt geplatzt.

Samschdes a sonndes war deemno déi eenzeg Devise: ouni Risiko iwwert d'Speciallen kommen, Erfarunge sammelen op dem schwierege Parcours, an hoffen, dass aner Pilote Feeler maachen oder och technesch Problemer kréien, fir dass een am Klassement nach e bësse weider no uewe gespullt gëtt.

Mat konstanten Zäiten am Mëttelfeld, sollt dem Charles Munster dat dann och geléngen, sou dass ee vu Plaz 12 am Cup bis op Plaz 7 no vir konnt fueren. Well de Gast-Starter Yohann Rossel op Plaz 4 nach virun him am Klassement stoung, gewënnt de Charles Munster awer nach eng Plaz, well de Rossel net fir Punkte berechtegt ass.

© Andy Brücker © Andy Brücker © Andy Brücker © Andy Brücker © Andy Brücker © Andy Brücker

Gewonne gouf den 3. Laf vu e-Rally Cup op en Neits vum Pellier, deen domat den Hattrick perfekt mécht a säi Virsprong weider ausbaut.

De Fransous Laurent Pellier huet all Manche vum e-Rallye Cup bis elo fir sech entscheede kënnen. / © Andy Brücker

Méindesmoies nom Rallye waren déi offiziell Punkten am Cup nach net verëffentlecht. Dofir kënne mer zum Zäitpunkt, wou dësen Artikel geschriwwe gëtt, och nach net genee soen, wéi d'Klassement aktuell ausgesäit.

Fir de Charles Munster bleiwen elo nach 4 Rallyen, fir am Cup nach weider Plazen no vir ze maachen. Den nächste Rendez-vous ass den 18. September bei der ADAC Rallye Hinterland.