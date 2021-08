Dem 28 Joer ale Lëtzebuerger ass wärend der Course Samschdes een Deel vun der hënneschter Achs wechgebrach, wouduerch hie vu 7 op 11 zeréckgefall ass.

D'Zil fir de Gil Linster war et, ënnert déi bescht 10 vun 21 Participanten ze fueren. An deenen éischten zwee fräien Traininger huet hie mat enger 11. a 5. Plaz gutt Resultater gemaach. Am Qualifying huet sech de Lëtzebuerger, opgrond vun ofgenotzte Pneuen, mat enger 13. Plaz missen zefridde ginn.

An der Course Sonndes ass et besser gelaf. De Gil Linster konnt vun der 11. Plaz op 5 fueren.

Déi nächst Coursë sti fir de Gil Linster den 18. bis den 19. September a Kroatien an den 9. bis 10. Oktober an der Belsch um Programm. Déi leschte Course vun der Saison gëtt de leschte Weekend am Oktober an Italien gefuer.

Schreiwes Gil Linster

Un top 5 pour Gil Linster dans son retour en Europe

La dernière course de Gil Linster en Nascar Euro Series remonte à 2018 puis il est parti pour les USA. Mais après la saison 2019 son élan sur les ovales américains a été stoppé par le Covid-19, il fut impossible d’y organiser des courses en 2020. Certes le sport automobile aux USA a repris en 2021 et Linster y était de la partie, mais pour une seule course seulement, en ces temps de la pandémie il est trop difficile pour un aller-retour vers ce pays. Forcé au chômage dans sa carrière de sportif automobile, Linster, au début août, a eu l’agréable surprise de pouvoir rejoindre le DF1 Racing en Nascar Euro Series. La voiture de cette écurie autrichienne du Salzkammergut est une Chevrolet Camaro-silhouette propulsée par un V8 de 5,7 litres développant quelque 400 chevaux. Tandis que Linster roule avec ce gros cube en Euro Series 2, le Belge Marc Goossens (onze participations aux 24h du Mans) le pilote en Euro Series Pro. Pour le championnat par équipes la même voiture est pilotée par un pilote en Pro et un autre la conduit en Euro Series 2.

Linster a fait son retour dans le cirque européen sur l’Autodrom Most. Le but en République tchèque était donc de faire un top 10 dans le peloton des 21 inscrits. Déjà la prise en main dans les deux essais libres s’est montrée prometteur avec un onzième et un cinquième chrono. Or dans la qualification le Luxembourgeois est resté trop longtemps sur ses gommes déjà utilisées (le contingent de pneus est limité) et il n’a fait qu’un treizième temps. Au fil des tours de la course du samedi le champion luxembourgeois néophytes 2012 s’est hissé à la septième place lorsqu’à trois tours de la fin une pièce de son essieu arrière s’est cassée le forçant à battre en retraite et le laissant échouer sur une 17e place finale.

Dans la joute du dimanche-matin, parti de la onzième position sur la grille - c’est le meilleur temps réalisé dans la course du jour précédent qui définit la place au départ - Linster a rapidement monté dans le tableau pour croiser cinquième le damier. En Elite Goossens a réalisé les positions trois et onze. Dans cette même catégorie le champion du Monde Formule 1 de 1997 Jacques Villeneuve (CDN) s’est classé onzième et quatrième.

Le parcours de Gil Linster en Nascar Euro Series va continuer en Croatie (Grobnik, les 18-19 septembre) et en Belgique (Zolder, les 9-10 octobre) pour se terminer en Italie (Vallelunga, les 30-31 octobre)