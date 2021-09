De fréiere Weltmeeschter huet op Instagram annoncéiert, dass dëst seng lescht Saison an der Formel 1 wier. D'Decisioun war schonn am Wanter gefall.

2001 war de Kimi "Iceman" Räikkönen mat Sauber an d'Formel-1 geklommen. Vun 341 Courssen huet hien der 21 gewonnen an 103 Mol stoung hien um Podest.

2007 gouf hien déi éischte Kéier bei Ferrari Weltmeeschter, 2012 ass hien, no engem Ausfluch an d'Rallye-WM, zeréck an d'Formel 1 komm, dat mat Lotus. Tëscht 2014-2018 ass de Finn dann nees bei Ferrari gefuer, an dono, bis haut bei Alfa Romeo.

Am Moment ass de Räikkönen mat 2 Punkten op der 17. Plaz.

No dëser Saison wier et Zäit fir eppes Neies, esou nach de Kimi Räikkönen, deen elo schonn, obwuel d'Saison nach leeft, senger Famill, sengen Ekippen an de Fans Merci gesot huet.