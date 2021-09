Et ass d'Heemcourse fir den Zweeten am Weltmeeschterschaftsklassement Max Verstappen. Allerdéngs stinn d'Ecurie virun enger grousser Erausfuerderung.

Virschau Grand Prix zu Zantvoort / Reportage Aileen Lucius

1985 gouf fir d'lescht eng Formel 1 Course zu Zandvoort gefuer. Deemols gouf et eng Victoire vum Niki Lauda op engem McLaren. Dës Saison ass et jo den hëtzegen Duell tëscht dem WM-Leader Lewis Hamilton an dem Hollänner Max Verstappen. Dëse Weekend geet et dann an déi 13. Ronn.

"De Max Verstappen war ee vun de Profiteure vun der Spa-Farce. Hien konnt säi Retard op de Lewis Hamilton ëm fënnef Punkte reduzéieren a läit elo nëmmen nach dräi Punkten hannert dem siwefache Weltmeeschter. Zu Zandvoort gëtt hien natierlech vu sengem eegene Publikum gepusht, mä wien den Hamilton kennt, weess, dass eng orange Arméi, déi hien ausbuut, vläicht och fir hien eng zousätzlech Motivatioun ka sinn", sot de RTL-Formel-1-Commentateur Serge Pauly.

Beim Retour op Zandvoort, ass et fir de Serge Pauly onméiglech ze soen, wie vun Hamilton oder Verstappen dëse Weekend d'Favoritteroll huet.

"Op engem Circuit, wou nach kee gefuer ass, do ass et onméiglech, e Favorit ze designéieren! Ass et eng Redbull- oder eng Mercedes-Streck? Keng Anung! Mä et ass en almoudeschen, enke Circuit, do kann alles geschéien. Accrochagen, Fuerfeeler... Do ass et onméiglech virauszesoen, wien e Sonndeg Owend als Tabelleleader de Sonnenënnergang op der Plage vu Zandvoort genéissen däerf", sou de Serge Pauly weider.

Fir d'Piloten an d'Ingenieuren ass et eng grouss Erausfuerderung, well et déi éischt Course an der Kinneksklass zanter 36 Joer ass an ee keng wierklech Donnéeën huet.

"D’Ecurie wëssen, wéi de Circuit ausgesäit, wéi de Profil ass, d’Radie vun de Kéieren an esou weider. Si kënnen de Circuit relativ detailléiert an hirem Simulator nobauen, an do da scho relativ vill erausfannen, wéi de Setup vum Auto ausgesi muss. Zum Beispill wat d’Aerodynamik ugeet, wéi eng Spoileren am beschten zu Zandvoort funktionéieren. Déi grouss Inconnu ass awer de Belag. Wéi staark wäerten d’Pneuen ofnotzen? Wéi eng Mëschunge muss een opzéien? Wäert et Richtung 1-Stopp oder 2-Stopp goen...", esou de Serge Pauly.

Nom ville Reen vu Spa dierft d'Course un der hollännescher Côte dëse Weekend net an d'Waasser falen. 70.000 Spectateuren um Circuit wäerte fir eng ganz hëtzeg Ambiance suergen.