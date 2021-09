Fir de Finn ze ersetzen, sëtzt de Robert Kubica zu Zandvoort am Alfa Romeo. Och fir Monza ass e Start vum Räikkönen onwarscheinlech.

Eréischt e Mëttwoch hat de Kimi Räikkönen säi Récktrëtt aus der Formel 1 um Enn vun der Saison ugekënnegt. 3 Deeg dono ass et da kuerz virum 3. fräien Training d'Nouvelle, dass hie positiv op de Coronavirus getest gouf.

Hie géif keng Symptomer weisen, huet d'Ecurie Alfa Romeo matgedeelt. E wier aktuell an Isolatioun am Hotel. Et gëtt elo gepréift, mat wiem de Räikkönen an de leschten Deeg enke Kontakt hat. Et erwaart ee sech awer keng gréisser Aschränkungen um Oflaf vum Rennweekend.

Den Testfuerer Robert Kubica feiert dann onerwaart säi Comeback an der Formel 1. De 36 Joer ale Pol start mat der Nummer 88 beim Grousse Präis vun Holland. Hie war schonn déi lescht Deeg mam Team un der Streck a muss deemno net extra ureesen.

