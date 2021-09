Op dem usprochsvolle Circuit an Holland ass et am Qualifying net optimal gelaf fir den Dylan Pereira. D'Pole Position ass fir de Laurin Heinrich.

Laang Zäit huet et no Plaz 2 fir de Lëtzebuerger ausgesinn. Am leschte Versuch konnten dunn awer aner Pilote sech nach verbesseren, iwwerdeem de Pereira am leschte Sektor d'Ronn net bestätege konnt an nach op déi 6. Plaz zeréckgefall ass.

D'Pole Position geet un de Laurin Heinrich (Nebulus Racing by Huber). Hannendru kënnt de Leon Köhler an op Plaz 3 den Ayancan Güven.

De Larry Ten Voorde start nieft Dylan Pereira vun der 5. Plaz.

Den Depart vun der Course um Circuit vu Zandvoort ass e Sonndeg um 12.10 Auer a gëtt live op RTL ZWEE an am Stream op RTL.lu mam Commentaire vum Serge Pauly an Andrea Galleti iwwerdroen.