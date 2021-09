De Lëtzebuerger Grégoire Munster ass beim Laf vum belsche Rallye-Championnat um Enn op déi exzellent 4. Plaz am Generalklassement komm.

De Grégoire Munster war mat sengem belsche Copilot Louis Louka um Hyundai i20 R5 am Asaz. Vun Ufank u war de Munster an den Top6 vum Rallye ënnerwee. Nom 1. Dag stoung hien op Plaz 6 am General, mat 25 Sekonne Réckstand op de Leader Ghislain de Mevius op Skoda Fabia Rally2 evo.

Um Samschdeg de Moie konnt hien direkt op der 1. Special eng Plaz gutt maachen, nodeems den Equipage Niels Reynvoet/Willem Verbeke sech mt hirem Skoda Fabia iwwerschloen haten. Op der 9. Special dunn hu Munster/Louka sou richteg opgedréint a sinn déi zweetbescht Zäit gefuer, fir domat op Plaz 4 am General no vir ze fueren. Dat ass dann och déi Positioun, déi se bis zum Schluss vum Rallye verdeedege konnten, dat ënnert anerem géint kee geréngere wéi de Kris Princen an de Peter Kaspers um Citroën C3 Rally2.

Gewonne gouf de Rallye vum Ghislain de Mevius a Johan Jalet (Skoda Fabia Rally2 evo), virum Vincent Verschueren/Filip Cuvelier (VW Polo GTI R5) an dem Adrian Fernémont/Samuel Maillen (Skoda Fabia Rally2 evo).

Och de Charles Munster mat guddem Resultat

Nodeems de Charles Munster de leschte Weekend nach an der Tschechescher Republik am däitschen Opel e-Rallye Cup am Asaz war, goung et dëse Weekend scho weider am belsche Rallye-Championnat, wou hie mat engem Opel Corsa Rally4 ëm Punkte kämpft. Mat dem Corsa mat Verbrenner-Moto an Turbo schéint de Charles en Tick besser eens ze ginn. Hie gëtt nämlech de ganz gudden 13. am Generalklassement bei ronn 80 Starter, an den 2. an der RC4-Klass. Just den Gino Bux um Peugeot 208 Rally4 war méi séier wéi hien. Am belsche Junior-Klassement ass et déi 1. Plaz fir den Duo Munster/Pascaud, dat mat 1min10,5 Virsprong op Mazuin/Fernandez op Peugeot 208 Rally4.

Generalklassement vum 61. Omloop van Vlaanderen