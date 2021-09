Gewonne gouf d'Course zu Zandvoort vum Laurin Heinrich. De Leon Köhler an de Simone Iaquinta hunn de Podium komplettéiert.

Am Porsche Supercup ass e Sonndeg zu Zandvoort déi sechste Manche gefuer ginn. Nodeems de Qualifying fir den Dylan Pereira net optimal war a just déi sechste Plaz rausgespronge war, konnt hie sech an der Course net verbesseren. Nom Start konnt sech de Lëtzebuerger wuel eng Plaz no vir schaffen, ma de Larry Ten Voorde konnt sech déi am Laf vun der Course zréckhuelen.

Vir an der Course gouf et eng Victoire fir de Laurin Heinrich. Den Däitschen, dee vun der Pole Position an d'Course gaange war, konnt sech viru sengem Landsmann Leon Köhler behaapten. De Podium gouf vum Simone Iaquinta komplettéiert.

Virun de leschten zwou Manchen zu Monza bleift de Larry Ten Voorde Leader am General. Zweeten ass den Jaxon Evans. Den Dylan Pereira verléiert seng drëtt Plaz un de Laurin Heinrich. De Lëtzebuerger ass elo de Sechsten.

Andréck vu Zandvoort

Porsche Supercup Zandvoort by Jeannot Boesen (4.9.21-5.9.21) © Jeannot Boesen